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CNN: администрация США ищет нового директора Белого дома по коммуникациям

Международная панорама
8 февраля, 4:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Сообщается, что Дональд Трамп разочарован Шоном Спайсером, который совмещает этот пост с должностью пресс-секретаря американского лидера
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НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Администрация США ищет нового человека на должность директора Белого дома по коммуникациям, так как президент Дональд Трамп не доволен Шоном Спайсером, совмещающим данный пост с должностью пресс-секретаря главы государства. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По данным ее источников, Трамп "разочарован Спайсером по итогам первых двух недель" правления новой администрации. Как отмечает телеканал, назначить Спайсера на обе должности, которые обычно занимают два разных человека, Трампу посоветовал Райнс Прибэс, являющийся в настоящее время руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

"Прибэс ратовал за Спайсера, что противоречило интуиции Трампа", - заявил CNN один из источников в администрации. По словам источника, президент "каждый день сожалеет" о том, что он пошел на поводу у Прибэса и остановил свой выбор на Спайсере.

Телекомпания также отмечает, что Трамп изначально рассматривал на должность своего пресс-секретаря Келлиэнн Конуэй, однако она отказалась, согласившись впоследствии занять пост советника президента. Должность директора Белого дома по коммуникациям должна была отойти экс-представителю переходной команды тогда еще избранного президента Джеймсу Миллеру, однако последний отклонил данное предложение.

Спайсер попал под огонь критики буквально в первый день своего общения с журналистами в качестве нового пресс-секретаря. Тогда он обвинил представителей СМИ, что те намеренно пытались "преуменьшить энтузиазм" сторонников Трампа, присутствовавших на его инаугурации, и жестко осудил такие действия. Как утверждал Спайсер, имели место случаи распространения "заведомо неверной информации", в том числе касающейся числа зрителей, пришедших на церемонию вступления Трампа в должность. По словам пресс-секретаря, "нечестность прессы затрудняет сплочение страны", он заявил, что новая администрация будет со своей стороны "требовать отчета" от СМИ по поводу их работы.

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Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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