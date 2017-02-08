CNN: Пентагон намерен арендовать помещение в Trump Tower для своих сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Министерство обороны США намерено арендовать помещение в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, где располагается штаб-квартира компании Trump Organization, разместив там нескольких своих сотрудников, которым по должности необходимо постоянно быть в непосредственной близости от президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Как заявил ей представитель Пентагона, ведомство работает над тем, чтобы арендовать "небольшую площадь" в Trump Tower для размещения там "персонала и оборудования", которые должны быть неподалеку от президента, в случае если Трамп захочет посетить свою нью-йоркскую резиденцию.

Телеканал разъясняет, что речь может идти в том числе о так называемом "ядерном чемоданчике", с помощью которого президент США может отдать приказ о применении ядерного оружия. Постоянная охрана такого чемодана поручается специально назначенным офицерам ВС США, которые меняются на ротационной основе и должны всегда находиться в непосредственной близости от главы государства.

Как заявил CNN представитель Trump Organization Джаред Хоровитц, аренда помещения в Trump Tower площадью от 1,25 тысячи до 1,45 тысячи кв метров обойдется в среднем в $1,5 млн в год.

После вступления в должность президента Трамп поселился в Белом доме, а его супруга Меланья вместе с их 10-летним сыном Бэрроном вернулись в Нью-Йорк для того, чтобы мальчик, посещающий элитную частную школу, смог завершить обучение. Трамп ранее заявлял, что, став президентом, намерен часто совершать поездки в свой родной Нью-Йорк, чтобы навещать жену и сына.