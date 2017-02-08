СМИ: экс-главу МВФ Родриго Рато подозревают в мошенничестве на €6,8 млн

МАДРИД, 8 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато подозревается в совершении мошенничества на €6,8 млн с период с 2004 по 2015 год. Об этом сообщает газета El Pais.

По ее информации, Национальное бюро по расследованию случаев мошенничества при Налоговой службе Испании передало в суд отчет на 634 страницах по делу Рато. По версии правоохранительных органов, незадекларированные доходы экс-главы МВФ за указанный промежуток времени превысили €14 млн.

В свою очередь, сам подозреваемый не согласен с обвинениями и отметил, что в настоящий момент изучает документы. "Отчет содержит ложную или ошибочную информацию", - считает Рато.

В прошлом году в Испании стартовал процесс о финансовом мошенничестве, по которому проходят 65 человек, в том числе Рато. Дело связано с использованием "черных карт" Caja Madrid (позже Bankia), на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства.

Согласно версии обвинения, с помощью этих карт в период с 2003 по 2012 год подозреваемые потратили свыше €12 млн на личные нужды.

Рато занимал в 2010-2012 годах должность президента испанского банковского конгломерата Bankia. "Никто мне не сказал, что существовали какие-либо налоговые или нормативно-правовые проблемы (в связи с использованием карт - прим. ТАСС)", - отмечал на суде Рато.

"Это было абсолютно законно", - считает он. "У меня не было никаких мотивов для сомнений, что карты были частью моей зарплаты", - заявил экс-глава МВФ.

Ранее прокуратура по делам о коррупции Испании попросила для Рато наказание в виде 4,5 года лишения свободы. Кроме того, обвинение считает, что Рато должен выплатить €2,69 млн в качестве компенсации.

Родриго Рато, занимавший ранее посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012), был задержан в середине апреля 2015 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества.

Спустя несколько часов Рато был отпущен на свободу после проведенных в его домах и офисе обысков. В ходе расследования в октябре 2015 года суд оставил на свободе экс-главу МВФ, однако у него забрали паспорт и обязали раз в месяц появляться в суде.