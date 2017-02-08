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Литва призвала Грузию к расширению сотрудничества с НАТО

Международная панорама
8 февраля, 14:45 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
Глава МИД Литвы также призвал ее не снижать темпов реализации положений договора об ассоциации с Евросоюзом, вступившего в силу в июле 2016 года
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ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Расширение сотрудничества с Североатлантическим альянсом является одним из инструментов дальнейшей евроинтеграции Грузии. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс во время встречи с министром по европейской и евроатлантической интеграции Грузии Виктором Долидзе, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики.

"Необходимо активнее использовать имеющиеся в распоряжении Грузии средства для углубления сотрудничества с НАТО", - отметил Линкявичюс. По словам шефа литовской дипломатии, Вильнюс поддерживает Тбилиси на пути к интеграции с альянсом.

Линкявичюс также призвал Грузию не снижать темпов реализации положений договора об ассоциации с Евросоюзом, вступившего в силу в июле 2016 года. "Надеемся, что Грузия и впредь будет демонстрировать терпение, сплоченность и упорство в ускоренном проведении предусмотренных договором реформ", - сказал он.

По оценке дипломата, Тбилиси "трудным и упорным трудом" утвердился в лидерах программы ЕС "Восточное партнерство". "Однако этот титул легче завоевать, чем сохранить", - подчеркнул литовский министр.

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