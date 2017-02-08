Подразделения ВС Турции вошли в сирийский город Эль-Баб

АНКАРА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие войска и сирийская оппозиция вошли в город Эль-Баб, контролируемый группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом он сказал в эфире телеканала NTV.

"Отряды сирийской оппозиции и наши подразделения, которые оказывают им поддержку, вошли в Эль-Баб. Операция, можно сказать, движется к завершению, но говорить, что она окончена, еще рано", - сказал он. Представитель президента также отметил, что после очистки Эль-Баба "оппозиция готова идти на Ракку, а Турция подготовила детальный план этой операции". План, по его словам, представлен США и международной коалиции, и сейчас "продолжается его обсуждение".

Калын также отметил, что Турция "координирует с Россией действия войск в Эль-Бабе, чтобы предотвратить столкновения с сирийской армией". "Координация реализуется эффективно. Это важно и для России", - сказал он.