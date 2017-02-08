Аббас пригрозил прекратить сотрудничество с Израилем по безопасности

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что он может быть вынужден прекратить сотрудничество с Израилем в области безопасности в случае расширения строительства еврейских поселений на палестинских территориях. Об этом он заявил во время выступления в Сенате Франции в ходе своего визита в Париж.

"Если колонизация продолжится, у меня не останется другого выбора, это будет не моя вина", - цитирует агентство Reuters слова Аббаса по поводу сотрудничества с Израилем в области безопасности.

6 февраля израильский Кнессет (парламент) утвердил во втором и третьем - окончательном - чтениях закон о легализации еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан. Документ определяет процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, сооруженных на частных палестинских землях и считавшихся ранее незаконными самими властями Израиля. Закон также закрепляет отмену сноса нелегальных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсации палестинским собственникам земли.

Ранее Махмуд Аббас встретился с президентом Франции Франуса Олландом, который заявил, что закон о легализации еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан, одобренный парламентом Израиля, открывает путь к аннексии палестинских территорий и противоречит задачам мирного урегулирования ближневосточного конфликта.