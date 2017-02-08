ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, унесший жизни 22 человек

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, жертвами которого стали во вторник, 7 февраля, 22 человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на автостоянке перед зданием Верховного суда Афганистана. Число пострадавших достигло полусотни.

На этой неделе ООН сообщила, что в 2016 году в Афганистане погибли и получили ранения около 11,5 тыс. мирных жителей, что стало рекордным показателем с 2009 года, когда организация начала вести подобную статистику. При этом число людей, которые стали жертвами терактов, совершенных ИГ, за год увеличилось в 10 раз.