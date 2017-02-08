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Конгресс сможет помешать Трампу снять санкции с России

Международная панорама
8 февраля, 19:40 дата обновления: 8 февраля, 20:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Один из авторов законопроекта под названием "Акт об оценке отношений с Россией" пояснил, что речь идет о той же схеме, что применялась во время рассмотрения Конгрессом ядерного соглашения с Ираном
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ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгресс США должен будет одобрить инициативу президента Дональда Трампа о снятии санкций с РФ. Сенаторы намерены принять законопроект, препятствующий реализации подобного решения главы Белого дома без согласования с законодателями. Об этом сообщил сенатор-демократ Бен Кардин, выступающий одним из авторов соответствующего законопроекта.

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Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС он пояснил, что речь идет о той же схеме, что применялась во время рассмотрения Конгрессом ядерного соглашения с Ираном. "Мы предлагаем аналогичный процесс для России", - сказал он.

По словам Кардина, если Трамп захочет отменить действующие в отношении России ограничения, сначала свое слово должны будут сказать законодатели. "Если мы не согласимся с президентом, то тогда у нас будет возможность предпринять действия от лица законодательной ветви власти. Я думаю, это правильный путь и я рад, что эта идея пользуется двухпартийной поддержкой", - утверждал сенатор.

Кардин также уточнил, что обе палаты Конгресса должны будут одобрить снятие санкций посредством совместной резолюции.

Законопроект под названием "Акт об оценке отношений с Россией" будет внесен в Конгресс США сегодня. Документ разработан на случай, если Трамп примет решение ослабить ограничительные меры, введенные против Москвы указами экс-президента Барака Обамы. Как ранее уточнила телекомпания CNN, законопроект "потребует от Белого дома подготовить доклад с подробным объяснением, почему он стремится отменить санкции, а также установит 120-дневный период, в течение которого Конгресс сможет проголосовать против" такого шага.

Большая часть санкций в отношении России была введена бывшим президентом США Бараком Обамой с помощью президентских указов, которые не требуют одобрения Конгресса. Таким образом, Трамп мог бы отменить их с помощью таких же шагов и без согласия законодательной ветви власти. Ранее он говорил, что планирует "по крайней мере в течение некоторого времени" оставить в силе ограничительные меры против России. Отвечая в конце января на пресс-конференции в Белом доме на вопрос о возможности отмены санкций против Москвы, Трамп заявил, что "пока рано говорить об этом".

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Трамп, Дональд
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