США рассчитывают, что Ракку возьмут в кольцо в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты рассчитывают, что сирийский город Ракка будет взят в кольцо в ближайшие недели. Об этом сообщил представитель штаба международной контртеррористической операции в Ираке и Сирии, американский полковник Джон Дориан, который в режиме видеоконференции провел брифинг для журналистов в пресс-центре Пентагона.

Между тем он не предоставил деталей по поводу маневров.

"Будет очень сложно. Я не могу привести детали по поводу того, какое будет оцепление", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста дать более подробную информацию по теме.