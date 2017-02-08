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США рассчитывают, что Ракку возьмут в кольцо в ближайшие недели

Международная панорама
8 февраля, 19:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
При этом в штабе международной контртеррористической операции в Ираке и Сирии не предоставили деталей по поводу предстоящих маневров
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ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты рассчитывают, что сирийский город Ракка будет взят в кольцо в ближайшие недели. Об этом сообщил представитель штаба международной контртеррористической операции в Ираке и Сирии, американский полковник Джон Дориан, который в режиме видеоконференции провел брифинг для журналистов в пресс-центре Пентагона.

Между тем он не предоставил деталей по поводу маневров.

"Будет очень сложно. Я не могу привести детали по поводу того, какое будет оцепление", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста дать более подробную информацию по теме.

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