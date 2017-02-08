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Трамп завершил формирование своего кабинета

Международная панорама
8 февраля, 21:01 дата обновления: 8 февраля, 21:40 UTC+3
В Белом доме сообщили, что в него вошли 24 человека
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Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© Chris Kleponis-Pool/Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп завершил процесс формирования своего кабинета, в него вошли 24 человека. Об этом объявил Белый дом.

"Президент Дональд Трамп сегодня официально объявил (имена) 24 человек, которые будут работать с ним в (составе) его кабинета", - сообщили журналистам.

Согласно обнародованному списку, этими людьми стали: вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Рекс Тиллерсон, выдвинутый на пост министра финансов Стивен Мнучин, шеф Пентагона Джеймс Мэттис, выдвинутый на пост министра юстиции, генерального прокурора Джефф Сешнс, выдвинутый на пост министра внутренних дел Райан Зинке, выдвинутый на пост министра сельского хозяйства Сонни Пердью, выдвинутый на пост министра торговли Уилбур Росс, выдвинутый на пост министра труда Эндрю Паздер, выдвинутый на пост министра здравоохранения и социальных служб Томас Прайс, выдвинутый на пост министра жилищного строительства и городского развития Бенджамин Карсон, министр транспорта Элен Чао, выдвинутый на пост министра энергетики Ричард Перри, министр образования Бетси Девос, выдвинутый на пост министра по делам ветеранов Дэвид Шалкин, министр национальной безопасности Джон Келли, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, выдвинутый на пост представителя США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выдвинутый на пост директора национальной разведки Дэниел Коутс, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, директор ЦРУ Майк Помпео, глава федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, выдвинутая на пост руководителя управления по делам малого и среднего бизнеса Линда Макмэон.

В состав кабинета Трампа вошли четыре женщины.

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