Globo: полиция выдвинула обвинения в коррупции против экс-губернатора Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная полиция Бразилии выдвинула обвинения в коррупции, отмывании денег и участии в организованном преступном сообществе в отношении экс-губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала. Об этом сообщил телеканал Globo.

В запросе правоохранительных органов также фигурируют имена еще 11 человек, в том числе предпринимателя и бывшего миллиардера Эйке Батисты. Бизнесмена подозревают в участии в организованном преступном сообществе. Согласно бразильскому законодательству, окончательное решение о предъявлении обвинений должен принять суд.

В настоящее время и Кабрал, и Батиста находятся под арестом. Бывший губернатор, занимавшим этот пост с 2007 по 2014 гг., был задержан 17 ноября прошлого года в рамках операции "Калкута", которая является частью дела "Автомойка" о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras. Тогда представители следствия заявили, что располагают сведениями о причастности экс-чиновника к незаконному использованию средств крупных государственных фондов, выделенных на реализацию проектов в регионе.

Батиста, который несколько лет назад считался самым богатым человеком Бразилии, был арестован 30 января. В правоохранительных органах считают, что бизнесмен дал Кабралу взятку в размере 16,5 млн долларов в обмен на помощь в реализации ряда бизнес-проектов. Ордер на арест предпринимателя был выдан в рамках операции "Эффективность", которая также является частью дела "Автомойка".

По данным журнала Forbes, в 2011 году Батиста занимал восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Тогда же его состояние было признано самым большим в Бразилии. Интересы бизнес-империи, созданной южноамериканским предпринимателем, распространялись на нефтедобычу, горнорудное дело, порты, логистику и гостиничную индустрию. Однако в 2013 году Батиста потерял более 90% своего состояния и был исключен из списка Forbes.