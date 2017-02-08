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Апелляционный суд отложил вынесение решения по иммиграционному указу Трампа

Международная панорама
8 февраля, 23:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Окончательное решение, как ожидается, будет принято позднее на этой неделе
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НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) не будет оглашать свой вердикт относительно правомочности указа президента США Дональда Трампа в области иммиграционного режима. Об этом сообщило агентство Reuters.

Во вторник Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско провел заседание, на котором заслушал аргументы сторон. Окончательное решение по поводу того, оставить ли в силе решение нижестоящего суда, временно заблокировавшего исполнение данного указа, как ожидается, будет принято позднее на этой неделе.

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