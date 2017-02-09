Минюст США предъявил обвинения экс-подрядчику АНБ США, похитившему секретные данные

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство юстиции США предъявило в среду обвинения в "умышленном хранении информации о национальной обороне" бывшему подрядчику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольду Томасу Мартину, выкравшему у американских спецслужб огромный массив секретной информации. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Мартин, по всей видимости, подорвал доверие, возложенное на него нашим народом, путем кражи и хранения засекреченной информации и материалов, относящихся к национальной обороне. (Такого рода) Угрозы со стороны сотрудников (федеральных ведомств) представляют собой серьезную опасность для нашей национальной безопасности, и мы будем продолжать неустанно работать вместе с нашими коллегами из правоохранительных и разведывательных органов с целью выявления, преследования и привлечения к ответственности такого рода лиц", - отмечается в заявлении.

"В течение двух десятилетий Мартин грубо нарушал доверие правительства, украв документы, содержащие строго засекреченную информацию", - сообщили также в Минюсте.

По данным следствия, обвиняемый похитил в том числе списки кадровых сотрудников американской разведки, работающих под прикрытием за рубежом.

"В качестве примера: информация, украденная обвиняемым, включает многочисленные имена сотрудников разведки США. Эти сотрудники действуют под прикрытием за пределами Соединенных Штатов", - гласит заявление прокуратуры, которое была направлено ранее в федеральный суд Балтимора (штат Мэриленд).

Как сообщала телекомпания CBS, прокуратура подчеркивает, что Мартин, похитив документацию, содержащую имена американских разведчиков, "ставит под угрозу не только жизнь и безопасность" этих лиц, а также "людей, с которыми те работают", то есть агентурной сети, но и "американские разведывательные операции". Публикация имен сотрудников американской разведки может сделать "практически бесполезной" используемые ими источники и методы работы, констатирует сторона обвинения. Согласно изложенной ею информации, "существенная порция" присвоенных Мартином документов является "строго засекреченной", сообщило информационное агентство Associated Press.

500 млн страниц документов

Как утверждают американские власти, Мартин выкрал около 500 млн страниц документов, включая секретные данные о военных операциях США. До недавних пор он являлся сотрудником крупной американской консалтинговой компании Booz, Allen, Hamilton и работал по контракту на АНБ. Арестовали его в Мэриленде в августе прошлого года. По свидетельству Министерства юстиции США, задержанный тайно собирал документы различных правительственных ведомств в течение примерно 20 лет, объем его архива оценивается не менее чем в 50 терабайт.

Арестованному инкриминируется хищение государственной собственности и несанкционированное получение доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Адвокаты и бывшие коллеги Мартина, служившего прежде в ВМС США, заявляют, что он страдает от посттравматического стресса и склонен собирать вещи.

Газета The New York Times ранее сообщала, что Мартина, кроме того, подозревают в краже и раскрытии "строго секретных кодов, разработанных для взлома сетей правительств других государств". Она отмечала, что указанные коды "были разработаны, чтобы взламывать компьютерные системы государств-противников, таких как Россия, Китай, Иран и Северная Корея". В фирме Booz, Allen, Hamilton ранее работал и Эдвард Сноуден, в 2013 году передавший в прессу разоблачительные материалы о тотальных программах электронной слежки спецслужб США.