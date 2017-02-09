Учебному пуску межконтинентальной баллистической ракеты в США помешал трудовой конфликт

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III не состоялся в США на этой неделе в запланированные сроки из-за споров об оплате труда подрядчиков Пентагона в частном секторе. Об этом сообщило командование базы американских ВВС Ванденберг (штат Калифорния), на которой во вторник и должен был состояться данный пуск.

По его свидетельству, теперь выбрано новое стартовое окно, которое закрывается в четверг рано утром по местному времени (около 15:00 мск). Этот перенос дает "возможность дополнительной подготовки в свете потенциального трудового конфликта" на базе, отметило ее командование в письменном заявлении.

Координатор местной ячейки профсоюзной организации IBT Линн Свенсон сообщила, что происходящее вызвано спором 13 сотрудников компании RGNext с работодателем. Фирма RGNext является совместным предприятием (СП) таких гигантов американского военно-промышленного комплекса, как Raytheon и General Dynamics. Это СП с 2015 года работает на подряде министерства обороны США на базе Ванденберг и космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Как пояснила Свенсон, упомянутые 13 работников RGNext, которые сравнительно недавно вступили в профсоюз IBT, не устроили условия предложенных им начальством новых контрактов, и они в понедельник проголосовали за начало забастовки и проведение пикетов у двух въездов на базу Ванденберг.

Пресс-служба Командования глобального удара ВВС США, несущего ответственность за нынешний запуск, не ответила на вопрос корреспондента ТАСС о том, возможно ли такое развитие событий, при котором американское военное ведомство возьмет на себя функции, выполняемые в данном случае подрядчиками. Линн Свенсон также не откликнулась на просьбу прояснить перспективы улаживания трудового конфликта.

В рамках предстоящего испытания МБР Minuteman III, головная часть которой содержит оборудование для сбора телеметрической информации, будет выпущена по полигону у атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов.