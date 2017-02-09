Спикер Палаты представителей США выступает против снятия санкций с России

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан выступил против снятия антироссийских санкций. Такую позицию он озвучил в среду во время интервью телеканалу PBS.

"Я не поддерживаю это, - отметил он, говоря об отмене ограничений. - Я думаю, что санкции были введены с опозданием. Я считаю, что (бывший) президент (Барак) Обама должен был ввести их еще год назад (речь идет о санкциях, связанных с приписываемыми РФ кибератаками - прим. ТАСС)".

Спикер также подчеркнул, что он выступит против намерения президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции. "То, что президент пытается сделать, мало чем отличается от того, что делали прошлые два президента в отношении России. Я просто не думаю, что это будет работать", - полагает Райан.

Он утверждал, что налаживание отношений с Москвой не получилось ни у экс-президента Джорджа Буша-младшего, ни у действовавшей от имени Обамы бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон "с ее кнопкой перезагрузки". "Я не думаю, что это сработало", - считает Райан.

"Новая администрация делает это (пытается наладить отношения - прим. ТАСС). Их желание поддается логике, - пояснил спикер. - Бывают случаи, когда наши интересы совпадают с российскими, бывают, когда и нет". Райан подчеркнул, что "не будет обольщаться" по поводу улучшения отношений с Москвой.

Большая часть антироссийских санкций была введена Обамой с помощью президентских указов, которые не требуют одобрения Конгресса. Трамп может отменить их с помощью таких же шагов и без согласия законодательной ветви власти. Ранее Трамп говорил, что планирует "по крайней мере в течение некоторого времени" оставить в силе ограничительные меры против России. Отвечая в конце января на пресс- конференции в Белом доме на вопрос о возможности отмены санкций против Москвы, он заявил, что "пока рано говорить об этом".