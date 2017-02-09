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Спикеру Палаты общин могут вынести вотум недоверия из-за его ремарок о Трампе

Международная панорама
9 февраля, 3:15 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Некоторые британские парламентарии пытаются выяснить, могут ли они ходатайствовать о недоверии Джону Беркоу, который выступил против появления президента США в стенах Вестминстерского дворца
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ЛОНДОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Некоторые парламентарии из фракции правящей Консервативной партии Великобритании намереваются вынести на голосование вопрос о недоверии спикеру Палаты общин Джону Беркоу из-за его ремарок о возможности выступления президента США Дональда Трампа в британском парламенте. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The Guardian.

Издание получило информацию от парламентариев, не занимающих постов в правительстве тори, которые сообщили, что обратились к клеркам Палаты общин, чтобы выяснить, могут ли они внести ходатайство о недоверии спикеру, который открыто выступил против появления Трампа в стенах Вестминстерского дворца во время намеченного на нынешний год государственного визита хозяина Белого дома в Великобританию. При этом газета дает понять, что авторы этой инициативы осознают, что их успех выглядит маловероятным.

Импульсом для попытки осуществить смещение спикера со своего поста стала распространенная в среду телеканалом Ай- ти-ви информация о том, что парламентарий Джеймс Даддридж планировал задать премьер-министру Терезе Мэй следующий вопрос, если бы Беркоу предоставил бы ему такое право во время раунда депутатских вопросов к главе правительства. "Правительство следует доброй традиции не вмешиваться в дела Палаты. Может ли моя достопочтенная коллега предоставить гарантии, что правительство не будет вмешиваться и даст возможность министрам провести свободное голосование, когда будет поставлен вопрос о доверии спикеру?", - так звучал текст запланированного вопроса.

Что сказал Беркоу

Беркоу высказался против того, чтобы Трамп выступил с речью в самом престижном и самом старом зале британского парламента - Вестминстерском холле, особенно в свете указа главы американской администрации, который приостанавливает на 120 дней программу размещения в США беженцев, а также ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан семи мусульманских стран. "До того, как был введен миграционный запрет, я бы лично решительно выступал против выступления президента Трампа в Вестминстерском холле, а после введения им указа о запрете миграции я настроен еще более решительно против его выступления в Вестминстерском холле ", - сказал он в понедельник на заседании нижней палаты.

Беркоу заметил, что выступает против расизма и сексизма, и что выступление лидера государства перед обеими палатами парламента "не является автоматическим правом, но честью, которую нужно заслужить".

Государственный визит Трампа в Великобританию запланирован в предварительном плане на июнь текущего года. Обычно визиты такого уровня подразумевают выступление главы государства или правительства в парламенте перед членами его обеих палат - в последние годы такой чести были удостоены, в частности, президенты США Барак Обама и Мексики Энрике Пенья Ньето, председатель КНР Си Цзиньпин.

Детали предстоящего визита американского президента еще не известны, равно как и не ясно, намеревался ли он вообще произносить речь в Вестминстерском дворце. Это, однако, оказалось не столь и важно, а шумиха вокруг этого пункта программы, поднятая по инициативе депутатов от оппозиционной Лейбористской партии, стала лишней возможностью высказаться против предстоящего визита Трампа.

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