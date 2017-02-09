Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Немецкая версия издания Charlie Hebdo выйдет с изображением на обложке канцлера Германии Ангелы Меркель, держащей отрубленную голову второго кандидата на предстоящих выборах в Бундестаг Мартина Шульца.
На обложке Меркель в одной руке держит голову, в другой у нее зажат нож. Рядом помещена миниатюра обложки журнала Der Spiegel, на которой ранее был изображен президент США Дональд Трамп с головой статуи Свободы в руке. Справа подпись: "Читатели Spiegel вне себя". Как пишет газета Bild, ссылаясь на редакцию немецкой версии Charlie Hebdo, данная цитата была "жестом уважения к коллегам в Гамбурге".
Германский еженедельный журнал Der Spiegel вышел с карикатурой на президента США Дональда Трампа на обложке 4 февраля. Позже обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин подверг критике данную карикатуру и опубликовал материал под названием "Обложка Spiegel обесценивает журналистику".