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Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках

Международная панорама
9 февраля, 4:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Голова принадлежит второму кандидату на предстоящих выборах в Бундестаг Мартину Шульцу
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Немецкая версия издания Charlie Hebdo выйдет с изображением на обложке канцлера Германии Ангелы Меркель, держащей отрубленную голову второго кандидата на предстоящих выборах в Бундестаг Мартина Шульца.

На обложке Меркель в одной руке держит голову, в другой у нее зажат нож. Рядом помещена миниатюра обложки журнала Der Spiegel, на которой ранее был изображен президент США Дональд Трамп с головой статуи Свободы в руке. Справа подпись: "Читатели Spiegel вне себя". Как пишет газета Bild, ссылаясь на редакцию немецкой версии Charlie Hebdo, данная цитата была "жестом уважения к коллегам в Гамбурге".

Германский еженедельный журнал Der Spiegel вышел с карикатурой на президента США Дональда Трампа на обложке 4 февраля. Позже обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин подверг критике данную карикатуру и опубликовал материал под названием "Обложка Spiegel обесценивает журналистику".

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