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Конгрессмен: демократы не могут работать с Трампом в законотворческих областях

Международная панорама
9 февраля, 5:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоса назвала президента США "некомпетентным, а в некоторых случаях, с точки зрения нашей национальной безопасности, и опасным"
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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Демократы не могут сотрудничать с американским лидером Дональдом Трампом ни в одной из законотворческих областей, пока он продолжает себя вести как в первые три недели своего президентства. Уверенность в этом выразила лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Три недели в Белом доме показали, что президент Трамп является именно тем, кем мы и предполагали, - некомпетентным, а в некоторых случаях, с точки зрения нашей национальной безопасности, и опасным, - отметила она в беседе с журналистами в Конгрессе. - Пока президент продолжает идти этим путем, не будет ни одной (законотворческой) области, в которой демократы могут с ним сотрудничать".

Пелоси указала, что "с целью защиты безопасности страны, будущего рабочих семей и неприкосновенности конституции демократы будут ежедневно бороться с этой администрацией всеми фибрами души". По ее словам, в первую очередь ее однопартийцы будут противостоять республиканцу в деле упразднения программы медицинского обслуживания населения Obamacare.

Однако, как отметила конгрессмен, если позиция Трампа не изменится, то демократы будут препятствовать его действиям в таких вопросах, в которых они обычно находят взаимопонимание, например, в развитии инфраструктуры и торговле. По мнению демократа, Трамп вместо того, чтобы сдержать свои обещания и "поставить американские ценности на первое место" сосредоточен на помощи частному финансовому сектору и отмене Obamacare.

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