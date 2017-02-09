Конгрессмен: демократы не могут работать с Трампом в законотворческих областях

"Кливленд" обыграл "Индиану" в матче НБА, Джеймс набрал 25 очковСпорт 9 февраля, 5:47
Военные РФ за сутки оказали помощь 4,1 тыс. жителей СирииПолитика 9 февраля, 5:27
В США на певицу Бейонсе подали в суд, требуя $26 млн за нарушение авторских правКультура 9 февраля, 5:06
"Известия": Мантуров выступает за поддержку компаний при из переходе на новые технологииЭкономика и бизнес 9 февраля, 4:57
ЦБ отозвал лицензию у красноярского АКБ "Енисей"Экономика и бизнес 9 февраля, 4:56
Хоккеистка из ОАЭ провела тренировку с Овечкиным и клубом НХЛ "Вашингтон"Спорт 9 февраля, 4:42
Флагман ТОФ "Варяг" условно уничтожил высокоскоростные цели в стратосфереАрмия и ОПК 9 февраля, 4:42
Сенат Конгресса США утвердил Джеффа Сешнса на посту главы Минюста СШАМеждународная панорама 9 февраля, 3:46
Выдвиженец Трампа в Верховный суд раскритиковал слова президента о судебной системеМеждународная панорама 9 февраля, 3:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Демократы не могут сотрудничать с американским лидером Дональдом Трампом ни в одной из законотворческих областей, пока он продолжает себя вести как в первые три недели своего президентства. Уверенность в этом выразила лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Три недели в Белом доме показали, что президент Трамп является именно тем, кем мы и предполагали, - некомпетентным, а в некоторых случаях, с точки зрения нашей национальной безопасности, и опасным, - отметила она в беседе с журналистами в Конгрессе. - Пока президент продолжает идти этим путем, не будет ни одной (законотворческой) области, в которой демократы могут с ним сотрудничать".
Пелоси указала, что "с целью защиты безопасности страны, будущего рабочих семей и неприкосновенности конституции демократы будут ежедневно бороться с этой администрацией всеми фибрами души". По ее словам, в первую очередь ее однопартийцы будут противостоять республиканцу в деле упразднения программы медицинского обслуживания населения Obamacare.
Однако, как отметила конгрессмен, если позиция Трампа не изменится, то демократы будут препятствовать его действиям в таких вопросах, в которых они обычно находят взаимопонимание, например, в развитии инфраструктуры и торговле. По мнению демократа, Трамп вместо того, чтобы сдержать свои обещания и "поставить американские ценности на первое место" сосредоточен на помощи частному финансовому сектору и отмене Obamacare.