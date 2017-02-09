СМИ: госсекретарь США заявил о необходимости нового подхода к проблеме КНДР

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СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости сформулировать так называемый новый подход к проблеме КНДР, в том числе включающий в себя угрозу применения военной силы. Как сообщило в четверг агентство Рёнхап, об этом говорится в письменном ответе Тиллерсона сенатору Бену Кардину непосредственно перед назначением на новый пост.
"Северная Корея представляет собой одну из главных угроз региональной и мировой безопасности. Если мое назначение (на должность госсекретаря - прим. ТАСС) подтвердится, я намерен вместе со своими коллегами разработать новый подход, который позволит предпринимать активные действия для предотвращения угроз со стороны Пхеньяна", - говорится в тексте письма.
"При подготовке новой стратегии США должны рассматривать все варианты - от угрозы применения военной силы до решения проблем дипломатическим путем", - добавил Тиллерсон. "Ключ к этой стратегии - тесное сотрудничество с нашими партнерами, включая США и Южную Корею", - говорится в ответе госсекретаря. Он также отметил необходимость взаимодействия с КНР и Россией для оказания давления на Пхеньян.
В начале этой недели Тиллерсон провел телефонный разговор с министром иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се, в ходе которого стороны договорились об укреплении сотрудничества с целью противодействовать северокорейской ракетно-ядерной программе.
КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. В январе 2017 года Пхеньян заявил о намерении в скором времени произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Совет Безопасности ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Северокорейский МИД отверг резолюцию СБ ООН на основании того, что, как утверждают в Пхеньяне, ядерный тест "был осуществлен в целях самообороны" в ответ на враждебную политику США, а запуск спутника - "в интересах исследования космоса в мирных целях".