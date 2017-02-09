За 20 лет ООН помогла демобилизовать более 115 тысяч детей-солдат

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ООН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 115 тысяч несовершеннолетних участников вооруженных конфликтов были демобилизованы за последние 20 лет благодаря усилиям ООН, правительств и организаций гражданского общества. Об этом сообщил в среду официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик по случаю 20-летия принятия резолюции Генеральной Ассамблеи 51/77, посвященной проблематике детей и вооруженных конфликтов.
"Благодаря усилиям правительств, ООН и организаций гражданского общества более 115 тысяч детей были демобилизованы из вооруженных сил государств и вызволены из вооруженных формирований", - сказал он. По его словам, множащиеся конфликты продолжают подвергать детей огромной опасности, и единственный способ полностью оградить их от насилия - это предотвращать возникновение кризисов. В тех случаях, когда вооруженных конфликтов избежать не удается, для детей должны быть созданы максимально комфортные условия, в том числе возможность получать образование, подчеркнул Дюжаррик.
ООН определяет шесть наиболее серьезных преступлений в отношении детей, совершаемых в условиях вооруженных конфликтов: убийство или причинение увечий, сексуальное насилие, похищение, привлечение к участию в боевых действиях, нападения на школы и больницы, а также отказ в оказании гуманитарной помощи.
Генсек ООН ежегодно готовит специальный доклад, приложением к которому является "черный список" сторон конфликтов, которые причастны к совершению серьезных правонарушений в отношении детей. В последнем его издании числятся участники боевых действий в Афганистане, Ираке, Йемене, Мали, Нигерии Сомали, Сирии, Центральноафриканской Республике, Южном Судане и ряде других стран. Большой общественный резонанс вызвало решение прежнего административного главы ООН Пан Ги Муна исключить из списка возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, наносящую удары по мятежникам в Йемене, после того, как Эр-Рияд пригрозил прекратить финансирование нескольких программ всемирной организации.