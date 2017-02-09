Дуда: противоречия по "Северному потоку-2" между Польшей и ФРГ чисто технические

ВАРШАВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Существующие противоречия по теме газопровода "Северный поток-2" не влияют на качество отношений Польши и ФРГ. Об этом заявил в Сейме (нижней палате парламента) президент республики Анджей Дуда, комментируя выступление главы МИД о главных направлениях внешней политики страны.

"Интенсивность польско-немецких отношений показывает, что мы добрые соседи. Даже если между нами есть спорные моменты, к примеру, по газопроводу "Северный поток-2", они носят технический характер и не влияют на суть этого партнерского, добрососедского взаимодействия", - сказал он.

Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против реализации проекта газопровода "Северный поток-2", требуя от немецкого руководства остановить воплощение в жизнь этой инвестиции. Власти ФРГ отмечают, что этот вопрос касается сферы предпринимательской деятельности и не вмешивается в процесс строительства газопровода.