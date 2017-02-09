Украинская оппозиция требует возобновить следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Украинский "Оппозиционный блок" настаивает на необходимости возобновления работы временной следственной комиссии (ВСК) по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом заявил на брифинге депутат Рады от этой политической силы Николай Скорик.

"Вместе с сопредседателем нашей фракции Александром Вилкулом мы на каждой сессии регистрируем проект постановления о возобновлении работы ВСК в отношении трагедии на Куликовом поле в Одессе. К сожалению, те события до сих пор не расследованы, хотя на этом настаивают все международные организации, в том числе ООН и Совет Европы", - отметил Скорик.

По его убеждению, временная следственная комиссия Рады по событиям 2 мая в Одессе "обеспечит дополнительный импульс остановившемуся расследованию". Политик обратился к коллегам по парламенту с просьбой поддержать соответствующее постановление.

Скорик напомнил, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению три жалобы от родственников жертв трагедии в Одессе на бездействие правоохранительных органов. "Аналогичные документы поданы в Гаагский трибунал. И у нас уже есть официальное подтверждение, что прокуроры Гаагского трибунала изучают данный вопрос на предмет возможности его рассмотрения", - добавил политик.

Трагедия в Одессе

Массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года стали одним из самых трагических эпизодов внутриполитического кризиса на Украине. В тот день на Греческой площади в ходе марша "За единство Украины" произошли столкновения между сторонниками и противниками "евромайдана". Марш был организован приехавшими из Харькова футбольными фанатами, боевиками "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и представителями так называемой "самообороны майдана" из Киева. Затем радикалы разгромили и подожгли палаточный городок на Куликовом поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации и наделении русского языка статусом государственного.

Активисты "антимайдана" попытались укрыться в Доме профсоюзов. Однако нападавшие подожгли здание, забросав его бутылками с зажигательной смесью, и начали вести стрельбу по окнам, не давая спастись тем, кто находился внутри. Огонь быстро распространился по всем этажам.

По официальным данным МВД Украины, в результате беспорядков погибли 48 человек (в том числе семь женщин и один ребенок), 247 - пострадали.

Нет доказательств

Власти провели расследование и признали зачинщиками столкновений и беспорядков 22 человека. Половина из них была арестована, причем все они являются исключительно сторонниками "антимайдана". Суд длится около трех лет и завершения пока не видно, поскольку у следствия нет доказательств вины подсудимых.

Дело по событиям слушается в Малиновском районном суде Одессы, где на скамье подсудимых находятся порядка 20 человек, 5 из которых содержатся в СИЗО (до 14 февраля 2017 года). В связи с тем, что судьи взяли отводы, рассмотрение этого дела начнется с самого начала. Главное управление нацполиции в Одесской области подтвердило, что некоторые вещественные доказательства по делу Дома профсоюзов были утрачены.

Ранее прокуратура предприняла попытку возложить ответственность о событиях на Вячеслава Маркина, который скончался в мае 2014 года от полученных ранений и ожогов в больнице. Только под давлением общественного резонанса прокуратура заявила о том, что выделила дело Маркина из дела по событиям в Доме профсоюзов и закрыла его.