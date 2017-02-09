Guardian: Ассанж может лишиться убежища в посольстве Эквадора в Лондоне

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может лишиться убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в случае победы на президентских выборах в этой стране на следующей неделе кандидата от оппозиционного "Движения КРЕО" Гильермо Лассо. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Мы вежливо попросим господина Ассанжа покинуть дипмиссию в течение последующих 30 дней (после выборов), - цитирует издание заявление Лассо. - Граждане Эквадора платят (за его пребывание), хотя делать этого не должны".

С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.