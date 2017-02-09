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Guardian: Ассанж может лишиться убежища в посольстве Эквадора в Лондоне

Международная панорама
9 февраля, 17:34 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, февраля. /ТАСС
Основателя WikiLeaks попросили покинуть дипмиссию в течение 30 дней после выборов в Эквадоре
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ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может лишиться убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в случае победы на президентских выборах в этой стране на следующей неделе кандидата от оппозиционного "Движения КРЕО" Гильермо Лассо. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Мы вежливо попросим господина Ассанжа покинуть дипмиссию в течение последующих 30 дней (после выборов), - цитирует издание заявление Лассо. - Граждане Эквадора платят (за его пребывание), хотя делать этого не должны".

С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Персоны
Ассанж, Джулиан
Темы
Дело Ассанжа и WikiLeaks
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