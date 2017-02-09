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Мэй назвала ошибочным указ Трампа по ограничению миграции

Международная панорама
9 февраля, 18:40 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Премьер-министр Великобритании заявила, что Лондон и Вашингтон сразу же договорились, что обладающие гражданством перечисленных в указе Трампа стран британцы будут выведены из-под его действия
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ЛОНДОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала ошибочным указ президента США Дональда Трампа по ограничению миграции из ряда арабских стран.

"Что касается президентского указа, который президент Трамп подписал около двух недель назад, мы подумали, что это было ошибочным, способствующим расколу, это не та политика, которую применила бы Великобритания", - сказала она, говоря про позицию британского правительства.

Она также обратила внимание, что сразу после того, как об этих мерах стало известно, Лондон и Вашингтон договорились, что британцы, обладающие также гражданством стран, перечисленных в указе, будут выведены из-под его действия.

За последние дни американский лидер подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В результате был ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Мэй, Тереза
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