Блокада радикалами железной дороги в Донбассе обошлась "Укрзализнице" более чем в $1,5 млн

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Убытки от блокирования украинскими националистами железнодорожных грузовых перевозок в Донбассе уже превысили 40 млн гривен (более $1,5 млн). Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Убытки от продолжающейся со 2 февраля блокировки перегона Курдюмовка - Бахмут, поезда и локомотива, уже превысили 33 млн гривен, - говорится в сообщении. - Сумма нанесенного ущерба от блокировки тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипило - Светланово, продолжающейся с 25 января, составляет 8,4 млн гривен по состоянию на 7 февраля".

Представители так называемых украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Луганской области. Спустя неделю был перекрыт железнодорожный переезд близ города Бахмут в Донецкой области, блокаду объявили бессрочной. Радикалы объяснили свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем.

8 января начальник областного управления Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил о снятии транспортной блокады и возобновлении движения поездов на переезде близ Бахмута. Однако организаторы акции опровергли эту информацию, заявив, что переговоры об ослаблении или прекращении блокады не рассматриваются.

Служба безопасности Украины осудила действия радикалов, назвав их популистскими и незаконными. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допустил возможность веерных отключений электроэнергии в стране с конца марта, если блокада поставок угля из зоны силовой операции в Донбассе сохранится. По факту нарушения движения на железной дороге в Луганской области открыто уголовное дело.