Советник Белого дома усомнился в праве судей перекраивать иммиграционную политику США

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Федеральные судьи, включая Джеймса Робарта в Сиэтле (штат Вашингтон), не вправе перекраивать по собственному усмотрению законы и политику в области иммиграции США вопреки воле большинства населения страны. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Fox News политический советник Белого дома Стивен Миллер.

"У судьи, который не избирается (а назначается), нет права переделывать иммиграционные законы и политику всех Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Миллер. "Этот вопрос ставился перед 300 млн американских граждан, которые проголосовали за то, чтобы ввести новые, более тщательные меры проверки (на благонадежность) с тем, чтобы в дальнейшем нам не пришлось тратить сотни миллиардов долларов из-за долговременных последствий неотлаженной иммиграционной системы", - пояснил он.

Советник Белого дома назвал данный указ президента Трампа "законным, необходимым и совершенно конституционным шагом". Миллер упрекнул американские СМИ в том, что они "тиражируют ложные заявления" об этом указе и делают это, "откровенно говоря, самым недостойным образом". "Речь идет о кульминации полномочий, делегированных президенту Конгрессом и Конституцией, чтобы ограничить допуск иностранцев в США", - резюмировал Миллер, назвав радикализацию и вступление людей в террористические группировки "каждодневной реальностью жизни".

27 января Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы размещения в США беженцев и введении запрета продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле (штат Вашингтон) Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его исполнение. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

На следующий день стало известно, что министерство юстиции США направило уведомление о намерении обжаловать решение судьи Робарта в апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско, в юрисдикцию которого входит рассмотрение дел в общей сложности в девяти штатах, включая Вашингтон и Калифорнию. Апелляционный суд, как ожидается, до конца этой недели огласит свой вердикт.