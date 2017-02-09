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AP: участник хакерской группы "Шалтай-Болтай" заявил о непричастности к кибератакам в США

Международная панорама
9 февраля, 23:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Александр Глазастиков заявил американским журналистам, что западные страны никогда не вызывали интереса у группировки
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НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Один из участников хакерской группы "Шалтай-Болтай" заявил, что он не причастна к кибератакам на политические институты в США во время предвыборной гонки. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Журналисты AP, как утверждается в материале, взяли интервью у некого Александра Глазастикова. Мужчина якобы был одним из участников группы. В настоящее время он находится в столице Эстонии - Таллине. Согласно информации агентства, Глазастиков попросил власти этой страны о предоставлении ему политического убежища.

Мужчина заверил, что группа не имеет отношения к кибератакам в США. "Западные страны, США не вызывали у нас интереса. Никто, кроме тех, кто находится в России", - приводит агентство его слова. Глазастиков также выступил с утверждением, что Владимир Аникеев, возглавлявший группу "Шалтай-Болтай", намеревался предавать огласке информацию, чтобы принести пользу обществу.

Лефортовский суд Москвы в ноябре 2016 года санкционировал арест Аникеева и двух его возможных сообщников Александра Филинова и Константина Теплякова. Они содержатся в СИЗО "Лефортово", в настоящее время срок ареста фигурантов продлен до 8 марта.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене. Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов и адвокат Аникеева Руслан Коблев опровергли данную информацию, заявив, что участники дела "Шалтай-Болтай" не связаны с расследованием в отношении сотрудников информационной безопасности ФСБ РФ.

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