МИД Словении: Европейскому союзу необходимо вести диалог с Россией

ЛЮБЛЯНА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Денис Ярославцев/. Диалог с Россией необходим Европейскому союзу. Об этом заявил министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец.

"Диалог с Россией необходим, поскольку она играет важную роль в урегулировании международных вопросов, решение которых также в интересах ЕС", - подчеркнул словенский министр на пресс-конференции по результатам встречи с замглавы МИД РФ Алексеем Мешковым.

По словам Эрьявеца, актуальными международными и региональными темами, обсуждаемыми на встрече с российским коллегой, стали, в частности, кризис на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и в Сирии, а также обстановка в Западных Балканах. Кроме этого, стороны также обсудили проблемы миграции и пути для ее решения путем улучшения международного сотрудничества.

Эрьявец также заявил, что Словения готова сотрудничать с Россией в реализации новых двусторонних экономических проектов.

"У нас уже имеются конкретные совместные экономические проекты, в которых наше сотрудничество очень эффективно, - отметил словенский дипломат. - Словения готова поддержать российскую сторону для их дальнейшей успешной реализации". Политик добавил, что "и Словения, и Россия одновременно открывают новые направления сотрудничества, в которых строят амбициозные планы". В частности, словенский министр высказал заинтересованность в участии словенских компаний в российских проектах на рынках третьих стран.

Встреча министров состоялась в рамках подготовки к официальному визиту президента Словении Борута Пахора, который прибудет в Москву 10 февраля. По результатам переговоров стороны планируют подписать совместные контракты в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и энергетической сферах на общую сумму более €1 млрд.