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Конгрессмен в США заявил, что "Македония - не страна"

Международная панорама
10 февраля, 2:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Госдеп не стал прямо комментировать слова Даны Рорабакер, но заверил журналистов, что США признают и поддерживают суверенитет республики
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ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский конгрессмен Дана Рорабакер выступил с утверждением, что "Македония - это не страна". Госдепартамент США со своей стороны не стал прямо комментировать его слова, но заверил журналистов: "Если говорить о политике США, то мы признаем и поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Республики Македония".

Об этом сообщил в четверг вашингтонский журнал Foreign Policy. По его информации, высказывание законодателя, вызвавшее бурное негодование македонских властей, прозвучало во вторник в интервью албанскому телевидению.

Согласно публикации, Рорабакер произнес: "На меня все из-за этого разозлятся, ну и пусть. Македония - не страна. Простите, но это не страна". Он пояснил, что, на его взгляд, албанцам и косоварам в Македонии "надо быть частью Косово", а остальным - "частью Болгарии или любого другого государства, с которым они в родстве".

Издание напоминает, что конгрессмен возглавляет подкомитет по делам Европы, Евразии и формирующимся угрозам в составе комитета Палаты представителей по иностранным делам. Отвечая на вопрос о том, пользуются ли его взгляды поддержкой в администрации Дональда Трампа, Рорабакер констатировал, что "имеет влияние" на творцов внешней политики США и "в ближайшие месяцы" проведет слушания по вопросам, относящимся к ведению подкомитета.

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