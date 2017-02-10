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СМИ: большинство многоцелевых подлодок Великобритании вышли из строя

Международная панорама
10 февраля, 6:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Журналисты отмечают, что это первый случай за последние десятилетия, когда у королевства нет действующих многоцелевых подводных лодок
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Большая часть подводных лодок ВМС Великобритании, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", находится в нерабочем состоянии. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По информации издания, из семи субмарин типа Trafalgar и Astutе одна часть уже находится на ремонте, другая вскоре будет на него отправлена. Только одна подлодка типа Astutе находится в море на испытаниях по окончании технического обслуживания, однако и она еще не скоро сможет приступить к выполнению задач.

Как отмечает газета, впервые за несколько десятилетий у Великобритании нет действующих многоцелевых подводных лодок. Главы оборонных ведомств тщательно скрывают эту информацию от премьер-министра страны Терезы Мэй, поскольку опасаются ее реакции. "Никто не предоставляет истинную информацию об этом позоре", - цитирует издание источник.

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