СМИ: большинство многоцелевых подлодок Великобритании вышли из строя

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Большая часть подводных лодок ВМС Великобритании, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", находится в нерабочем состоянии. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По информации издания, из семи субмарин типа Trafalgar и Astutе одна часть уже находится на ремонте, другая вскоре будет на него отправлена. Только одна подлодка типа Astutе находится в море на испытаниях по окончании технического обслуживания, однако и она еще не скоро сможет приступить к выполнению задач.

Как отмечает газета, впервые за несколько десятилетий у Великобритании нет действующих многоцелевых подводных лодок. Главы оборонных ведомств тщательно скрывают эту информацию от премьер-министра страны Терезы Мэй, поскольку опасаются ее реакции. "Никто не предоставляет истинную информацию об этом позоре", - цитирует издание источник.