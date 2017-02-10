WP: помощник Трампа обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн действительно обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, несмотря на опровержение соответствующей информации со стороны Белого дома. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

По их данным, консультации между Флинном и Кисляком по введенным в отношении Москвы ограничениям состоялись за месяц до инаугурации Трампа. Издание утверждает, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразными и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.

В публикации отмечается, что Флинн в среду в интервью изданию отрицал факт обсуждения ограничений. Однако уже на следующий день его представитель, как пишет издание, подчеркнул, что помощник президента "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась" в разговоре с послом. По данным газеты, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) прослушивали телефонные разговоры Флинна и Кисляка и продолжают изучать их. Они, по словам представителей ФБР, обсуждали санкции, но помощник президента не давал явных обещаний об их ослаблении после инаугурации Трампа.

Однако, как отмечают источники The Washington Post, Флинн пытался убедить Кисляка в том, что России не нужно слишком остро реагировать на санкции, которые экс-президент США Барак Обама ввел в конце прошлого года. Помощник главы государства, продолжает газета, ясно дал понять, что после инаугурации Трампа обе стороны могут обсудить ограничения. "У Кисляка сложилось впечатление, что санкционный режим будет через какое-то время пересмотрен", - рассказал собеседник издания.

Комментарием российского посольства по данному вопросу ТАСС пока не располагает.

Опровержение Белым домом

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Флинн провел в конце прошлого года телефонную беседу с Кисляком. Во время нее стороны, по словам Спайсера, обсуждали организацию телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом после инаугурации последнего.

Как сообщило агентство Reuters, разговор состоялся 29 декабря прошлого года, то есть в тот день, когда администрация Обамы объявила о введении санкций в отношении Москвы, включавших высылку из США 35 российских дипломатов.

При этом вице-президент Майкл Пенс, комментируя разговор, отметил, что помощник Трампа направил Кисляку послание с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны над Черным морем. При этом, подчеркнул Пенс, в состоявшейся впоследствии беседе с главой дипмиссии Флинн не затрагивал новые санкции в отношении России.

"Я обсуждал с Флинном этот разговор, который на самом деле начался в Рождество (по григорианскому стилю), когда тот отправил российскому послу письмо, содержавшее не только рождественские пожелания, но и соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе. Состоявшийся разговор стал чистой случайностью, и они не обсуждали ничего, что было связано с решением США выслать дипломатов и ввести санкции в отношении России", - пояснил политик.