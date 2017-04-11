МО Южной Кореи: военный удар по КНДР потребует тесного взаимодействия Сеула и Вашингтона

СЕУЛ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. США не предпримут серьезных боевых действий против КНДР без их обсуждения с Республикой Корея (РК). Такой вывод сделали журналисты из выступления на брифинге для СМИ официального представителя министерства национальной обороны РК Мун Сан Гюна.

"Такие шаги возможны лишь в условиях предварительной подготовки и при тесной координации двух стран в соответствии с духом оборонного союза, возникшего во время Корейской войны 1950-1953 гг", - заметил офицер. Таким образом, он ответил на вопрос журналистов о том, могут ли США нанести превентивный удар по КНДР, что может стать началом полномасштабной войны на Корейском полуострове.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в провинции Хомс (Сирия). В Южной Корее восприняли этот шаг как предупреждение лидеру КНДР Ким Чен Ыну или даже как подготовку к аналогичному удару по Северной Корее с целью ликвидации ее руководства и ядерных объектов.

Южнокорейские обозреватели отмечают, что слова представителя минобороны прозвучали довольно туманно. Эксперты указывают, что он не употребил таких слов, как "предварительные консультации" или "согласие" между Сеулом и Вашингтоном в отношении возможной военной операции. На просьбу уточнить позицию Южной Кореи по данному вопросу Мун Сан Гюн лишь повторил свою фразу о "тесной координации" и "духе военного альянса".

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (ПАКОМ) ранее подтвердило ТАСС движение тяжелого атомного авианосца ВМС США Carl Vinson с кораблями сопровождения в сторону Корейского полуострова. В состав авианосной ударной группы, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.

Ранее Совет национальной безопасности при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу возможные варианты противодействия северокорейской ядерной угрозе. Эти варианты включают возможность размещения американского ядерного оружия в Южной Корее, убийство Ким Чен Ына, а также отправку в КНДР бойцов американских и южнокорейских сил специального назначения для проведения диверсионных операций.