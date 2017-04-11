La Stampa: G7 признает важную роль РФ в разрешении международных кризисов

РИМ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Страны Группы семи признают важную роль России и необходимость ее участия в разрешении международных кризисов. Такое положение, как пишет газета La Stampa, содержится в итоговой декларации, которая должна быть принята по завершении встречи глав МИД "семерки", проходящей в Лукке (Италия).

"Мы признаем, что Россия - важный международный игрок, и многие региональные и глобальные кризисы не могут быть разрешены без участия этой страны", - приводит газета выдержки из проекта документа. При этом "семерка" призывает Москву воздерживаться от вмешательства "во внутренние дела других стран", имея в виду обвинения Москвы в том, что та оказывала влияние на американские выборы, уточняет издание.

Отдельным пунктом прописана украинская проблема. "Семерка" подтверждает свое осуждение аннексии Крыма, заявляет, что не признает российский статус полуострова, и подтверждает намерение сохранять соответствующие санкции. "Единственный путь к отмене (антироссийских) санкций - полное выполнение минских соглашений", - говорится в документе, который цитирует издание.

В отношении Сирии указывается, что американский ракетный удар по сирийской военной базе был "пропорциональным и ограниченным ответом на жестокую атаку (с применением химического оружия в провинции Идлиб), направленным на дальнейшее недопущение (применения) химического оружия в Сирии". При этом нет никаких указаний на намерение применять санкции к сирийским и российским военным, о чем по прибытии в Луку накануне объявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. По данным газеты "Коррьере делла сера", этот вопрос даже не обсуждался.

По информации издания, в итоговом документе найдут отражение также другие острые темы международной политики, такие как ливийское урегулирование и северокорейские ракетные испытания. Любопытное уточнение содержится в пункте о палестино-израильском урегулировании. При том, что "семерка" поддерживает безотлагательное проведение мирных переговоров, решение о сосуществовании двух государств, которое ранее считалось единственным возможным, теперь сопровождается фразой, указанной в скобках, о "любом другом решении, устраивающем стороны". Как указывает газета, в этой части декларации учитывалась позиция новой американской администрации, которая не считает решение о двух государствах единственным и неизбежным.

Как правило, на профильных министерских встречах перед саммитом лидеров стран "семерки", который в этом году состоится под председательством Италии в Таормине (о. Сицилия) в конце мая, согласовываются основные позиции, находящие потом отражение в совместном заявлении Группы семи.