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Фийон назвал главной задачей Франции предотвращение конфликта между США и РФ

Международная панорама
11 апреля, 10:07 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева
Кандидат в президенты отметил, что общим врагом для всех является исламский терроризм, распространившийся из-за войны в Ираке
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ПАРИЖ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Бывший премьер-министр, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил в эфире телеканала France 2, что Париж приложит все усилия, чтобы не допустить конфликта между США и Россией.

На вопрос телеведущей о том, что бы он сказал при встрече с президентом США Дональдом Трампом, Фийон ответил: "В первую очередь, я бы сказал, что Франция будет вести независимую внешнюю политику с единственной заботой - избежать войны и направить все усилия на то, чтобы не допустить военного противостояния между США и РФ".

Фийон также отметил, что "общий враг - это исламский тоталитаризм, который распространился из-за ошибок США, в особенности из-за войны в Ираке".

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Фийон, Франсуа
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