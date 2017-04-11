Фийон назвал главной задачей Франции предотвращение конфликта между США и РФ

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ПАРИЖ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Бывший премьер-министр, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил в эфире телеканала France 2, что Париж приложит все усилия, чтобы не допустить конфликта между США и Россией.
На вопрос телеведущей о том, что бы он сказал при встрече с президентом США Дональдом Трампом, Фийон ответил: "В первую очередь, я бы сказал, что Франция будет вести независимую внешнюю политику с единственной заботой - избежать войны и направить все усилия на то, чтобы не допустить военного противостояния между США и РФ".
Фийон также отметил, что "общий враг - это исламский тоталитаризм, который распространился из-за ошибок США, в особенности из-за войны в Ираке".