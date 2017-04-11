Фийон отказался обсуждать сообщение Mediapart о новых фактах в скандале с его женой

ПАРИЖ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Бывший премьер, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон не стал обсуждать публикацию портала Mediapart о новых фактах в скандале с его женой Пенелопой.

Ранее на сайте Mediapart появилось сообщение, в котором журналисты издания утверждали, что Пенелопа Фийон была трудоустроена на должность помощника Франсуа Фийона в Национальном собрании Франции не с 1986 года, как ранее утверждал сам кандидат в президенты, а с 1982 года.

"Я не буду подпитывать эту клевету, я больше ни слова не скажу по этим вопросам", - сказал он в эфире телеканала France 2.

В конце января Фийон оказался в прицеле французских СМИ после серии публикаций в газете Le Canard enchaîné. Издание утверждало, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это полагающееся жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы". Менее чем через сутки после публикации в газете прокуратура Франции начала предварительное расследование по статье "создание фиктивного рабочего места". Сам Фийон при этом никогда не отрицал, что его жена работала вместе с ним, более того, он заявил, что незамедлительно представил в прокуратуру все необходимые документы, подтверждающие работу Пенелопы Фийон.

Однако это лишь подстегнуло следователей. В начале марта Фийон был вынужден сообщить, что он получил повестку явиться в суд. В результате 14 марта ему было предъявлено обвинение в растрате госсредств путем создания фиктивного рабочего места для своей супруги.

Следователи подозревают, что она номинально занимала должность парламентского помощника Фийона в Национальном собрании и получала там долгие годы жалование, не выполняя никакой действительной работы. Защита политика располагает сроком в шесть месяцев, чтобы оспорить выдвинутые обвинения.