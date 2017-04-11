Опрос: Ле Пен и Макрон являются фаворитами первого тура президентских выборов во Франции

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ПАРИЖ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и надпартийный кандидат Эмманюэль Макрон являются фаворитами первого тура президентских выборов. Таковы результаты опубликованного во вторник опроса общественного мнения, проведенного службой Elabe.
В поддержку кандидатов готовы высказаться порядка 23% французских избирателей. Замыкает тройку лидеров предвыборного марафона по версии Elabe экс-премьер, кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон - он может получить порядка 19% голосов.
Стоит отметить, что по состоянию на 11 апреля из троих фаворитов наиболее серьезные шансы одержать победу в решающем втором туре имеет Эмманюэль Макрон. Однако эксперты предупреждают: возможны сюрпризы.
Дело в том, что менее, чем за две недели до выборов многие французские избиратели по-прежнему не определились со своим выбором. Лишь Марин Ле Пен и Франсуа Фийон уверены в голосах своих избирателей: 83% и 77% соответственно. Что же касается Макрона, то его электорат менее стабильный: многие из опрошенных Elabe французских избирателей заявили, что готовы отдать свой голос молодому политику, но при этом не уверены окончательно в своем выборе.
"Это может означать, что непосредственно в день голосования в поддержку Макрона проголосуют меньше людей, чем прогнозируют опросы, - замечают эксперты. - В оставшееся время все без исключения кандидаты должны будут приложить усилия, чтобы завоевать голоса еще не определившихся избирателей".
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Второй - 7 мая.