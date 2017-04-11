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В ООН сожалеют о проведении выборов и референдума в Южной Осетии

Международная панорама
11 апреля, 20:06 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Секретариат ООН рассматривает выборы и референдум как односторонние действия, способные подорвать дискуссии в Женеве
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ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН сожалеет о проведении в Южной Осетии президентских выборов и референдума по переименованию страны в Государство Алания, рассматривая их в качестве односторонних действий, способных подорвать дискуссии в Женеве. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Мы вновь призываем участников международных дискуссий в Женеве взаимодействовать конструктивно с целью достижения осязаемого прогресса, а также воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут негативно повлиять на региональный мир и безопасность, а также подорвать переговоры. Мы сожалеем о любых подобных односторонних действиях, предпринятых недавно", - сказал он.

9 апреля в Южной Осетии прошли выборы президента и референдум по переименованию в Государство Алания. По предварительным данным ЦИК Южной Осетии, спикер парламента республики Анатолий Бибилов побеждает уже в первом туре президентских выборов, получив 57,98% голосов избирателей. Параллельно граждане республики отвечали на вопрос, согласны ли они с переименованием страны в Государство Алания (наименование Республика Южная Осетия в этом случае сохраняется как равнозначное). По предварительным данным, за переименование высказались 78% граждан.

Абхазия и Южная Осетия впервые признаны Российской Федерацией 26 августа 2008 года после военной агрессии Грузии против Цхинвала.

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