США убеждены, что Асад провел химическую атаку в сирийской провинции Идлиб

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США убеждены, что президент Сирии Башар Асад приказал провести предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Так на регулярном брифинге для журналистов и. о. начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер прокомментировал во вторник высказывания российского президента Владимира Путина о том, что химатака была провокацией со стороны антиправительственных формирований арабской республики.

"Для нас совершенно ясно, что она (химатака) была совершена сирийским режимом (Асада), - полагает он. - Это была ужасная атака в нарушение международных норм".

Ранее во вторник Путин после встречи с итальянским коллегой ответил на вопрос о Сирии и вновь выразил уверенность в том, что речь идет о провокации со стороны антиправительственных формирований в этой стране. В свою очередь начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что боевики уже завозят отравляющие вещества в несколько районов Сирии, чтобы спровоцировать новые удары США по Сирии.

Асад перестал быть лидером сирийцев

Марк Тонер также заявил, что Башар Асад перестал быть лидером своего народа.

"Асад остается лидером только у себя на уме, но не для сирийцев, - отметил он. - Асад потерял свою легитимность, он убил множество людей".

По версии представителя внешнеполитического ведомства, США "не заинтересованы в том, чтобы Асад оставался в Сирии в долгосрочной перспективе". "Я думаю, что в этом международное сообщество согласно с нами", - полагает он.

При этом Тонер подчеркнул, что Вашингтон "сосредоточится на реализации политического процесса (по сирийскому кризису - прим. ТАСС) в Женеве, а также на попытках ослабить уровень насилия в Сирии". "Мы привержены женевскому процессу, направленному на политическое урегулирование ситуации в Сирии", - указал он.

Тонер также подчеркнул, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудит вопрос нахождения Асада у власти в арабской республике во время переговоров в Москве.

В тоже время Спайсер отметил, что новая администрация США видит своей ключевой задачей в Сирии противодействие терроризму, а не смену режима в Дамаске.

"Наша цель номер один - это разгром ИГ. Это однозначно номер один", - заявил официальный представитель американского лидера. Так он прокомментировал ситуацию в Сирии и ответил на прямой вопрос о том, нашел ли Вашингтон оппозиционную группировку, способную прийти на смену нынешнему правительству в Дамаске.

"Во-вторых, существующие сейчас в Сирии политические условия таковы, что нам надо, чтобы Россия и другие помогли создать политическую атмосферу, в которой сирийский народ может выбрать более для них подходящего лидера", - считает Спайсер. Он утверждал, что американские власти не пытаются диктовать сирийцам, кто мог бы сменить во главе их государства президента Башара Асада.

Тем не менее пресс-секретарь Белого дома добавил, что США не могут себе представить ситуацию, при которой Асад продолжал бы оставаться сирийским руководителем. "Я не вижу будущей Сирии, в которой Башар Асад является лидером", - сказал Спайсер.