США убеждены, что Асад провел химическую атаку в сирийской провинции Идлиб

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ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США убеждены, что президент Сирии Башар Асад приказал провести предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Так на регулярном брифинге для журналистов и. о. начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер прокомментировал во вторник высказывания российского президента Владимира Путина о том, что химатака была провокацией со стороны антиправительственных формирований арабской республики.
"Для нас совершенно ясно, что она (химатака) была совершена сирийским режимом (Асада), - полагает он. - Это была ужасная атака в нарушение международных норм".
Ранее во вторник Путин после встречи с итальянским коллегой ответил на вопрос о Сирии и вновь выразил уверенность в том, что речь идет о провокации со стороны антиправительственных формирований в этой стране. В свою очередь начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что боевики уже завозят отравляющие вещества в несколько районов Сирии, чтобы спровоцировать новые удары США по Сирии.
Марк Тонер также заявил, что Башар Асад перестал быть лидером своего народа.
"Асад остается лидером только у себя на уме, но не для сирийцев, - отметил он. - Асад потерял свою легитимность, он убил множество людей".
По версии представителя внешнеполитического ведомства, США "не заинтересованы в том, чтобы Асад оставался в Сирии в долгосрочной перспективе". "Я думаю, что в этом международное сообщество согласно с нами", - полагает он.
При этом Тонер подчеркнул, что Вашингтон "сосредоточится на реализации политического процесса (по сирийскому кризису - прим. ТАСС) в Женеве, а также на попытках ослабить уровень насилия в Сирии". "Мы привержены женевскому процессу, направленному на политическое урегулирование ситуации в Сирии", - указал он.
Тонер также подчеркнул, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудит вопрос нахождения Асада у власти в арабской республике во время переговоров в Москве.
В тоже время Спайсер отметил, что новая администрация США видит своей ключевой задачей в Сирии противодействие терроризму, а не смену режима в Дамаске.
"Наша цель номер один - это разгром ИГ. Это однозначно номер один", - заявил официальный представитель американского лидера. Так он прокомментировал ситуацию в Сирии и ответил на прямой вопрос о том, нашел ли Вашингтон оппозиционную группировку, способную прийти на смену нынешнему правительству в Дамаске.
"Во-вторых, существующие сейчас в Сирии политические условия таковы, что нам надо, чтобы Россия и другие помогли создать политическую атмосферу, в которой сирийский народ может выбрать более для них подходящего лидера", - считает Спайсер. Он утверждал, что американские власти не пытаются диктовать сирийцам, кто мог бы сменить во главе их государства президента Башара Асада.
Тем не менее пресс-секретарь Белого дома добавил, что США не могут себе представить ситуацию, при которой Асад продолжал бы оставаться сирийским руководителем. "Я не вижу будущей Сирии, в которой Башар Асад является лидером", - сказал Спайсер.