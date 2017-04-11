СМИ: в Венесуэле совершено покушение на депутата парламента от оппозиции

ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в ДортмундеСпорт 11 апреля, 22:43
Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 11 апреля, 22:16
Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрываСпорт 11 апреля, 22:08
Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматумПолитика 11 апреля, 21:43
Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрываСпорт 11 апреля, 21:41
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезнымиПолитика 11 апреля, 21:34
Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреляПроисшествия 11 апреля, 21:23
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавшийСпорт 11 апреля, 21:01
Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроемСпорт 11 апреля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 11 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Вооруженные преступники совершили во вторник покушение на депутата венесуэльской Национальной ассамблеи (парламента) от оппозиционного "Блока демократического единства" Роберта Алькалу. Об этом сообщила газета El Nacional. Нападение с применением огнестрельного оружия произошло во время пресс-конференции парламентария в городе Кумана в штате Сукре.
Депутат не пострадал, одного из нападавших удалось задержать. На пресс-конференции Алькала заявил, что в ночь на вторник неизвестные попытались поджечь штаб оппозиционной партии "Демократическое действие" в Кумане при помощи бутылок с зажигательной смесью.
С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали последние решения Верховного суда, наделяющие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу, одному из самых известных оппозиционеров страны, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.
По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 4 по 10 апреля были задержаны не менее 281 участника организованных оппозицией акций протеста. До настоящего времени под стражей остаются 134 человека. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией исчисляется десятками, известно по меньшей мере об одном погибшем.