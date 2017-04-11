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СМИ: в Венесуэле совершено покушение на депутата парламента от оппозиции

Международная панорама
11 апреля, 22:40 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Один из нападавших задержан, парламентарий не пострадал
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МЕХИКО, 11 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Вооруженные преступники совершили во вторник покушение на депутата венесуэльской Национальной ассамблеи (парламента) от оппозиционного "Блока демократического единства" Роберта Алькалу. Об этом сообщила газета El Nacional. Нападение с применением огнестрельного оружия произошло во время пресс-конференции парламентария в городе Кумана в штате Сукре.

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© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ
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Депутат не пострадал, одного из нападавших удалось задержать. На пресс-конференции Алькала заявил, что в ночь на вторник неизвестные попытались поджечь штаб оппозиционной партии "Демократическое действие" в Кумане при помощи бутылок с зажигательной смесью.

С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали последние решения Верховного суда, наделяющие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу, одному из самых известных оппозиционеров страны, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 4 по 10 апреля были задержаны не менее 281 участника организованных оппозицией акций протеста. До настоящего времени под стражей остаются 134 человека. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией исчисляется десятками, известно по меньшей мере об одном погибшем.

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