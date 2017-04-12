Встреча Трампа и Столтенберга в Белом доме станет прологом к визиту президента в Брюссель

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в среду проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, что должно стать своего рода прологом к визиту американского лидера в штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе в конце мая.

Столтенберг прибыл в американскую столицу с трехдневным визитом 11 апреля. Помимо встречи с Трампом 12 апреля, генсек примет участие в торжественной церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, а также выступит в Университете имени Джорджа Вашингтона.

Чего ждать от встречи?

Как ранее заявил норвежской газете Verdens Gang сам Столтенберг, он планирует обсудить с президентом США "вопросы борьбы с терроризмом, а также тему более справедливого распределения расходов внутри НАТО". С его слов, речь также пойдет о прогрессе в деле глобальной борьбы с терроризмом. Пресс-служба альянса, в свою очередь, отмечала, что Трамп и Столтенберг "обсудят важность сильного Североатлантического альянса, который обеспечивает коллективную оборону и проецирует стабильность за границы альянса".

На фоне звучавших прежде заявлений хозяина Белого дома о том, что НАТО является устаревшей организацией, эксперты в Вашингтоне и Брюсселе ждут от предстоящих переговоров Трампа и Столтенберга перезагрузки отношений американской администрации и альянса. При этом принимается во внимание и тот факт, что в течение последних недель представители администрации Трампа выступали с заявлениями о приверженности США поддержке НАТО и важности роли организации в решении многих глобальных вопросов.

По словам заместителя директора исследовательского института "Совет Германии по международным отношениям" Кристиана Мёллинга, Брюссель очень задели слова Трампа о том, что организация устарела. "Можно обратить внимание на то, что в Брюсселе все стали гиперчувствительными всего из-за одного слова - "устаревший". Все по-прежнему очень нервничают", - сказал эксперт, комментируя нынешние отношения США и НАТО. На этом фоне болезненно были восприняты даже планы госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить министерскую встречу Североатлантического альянса в прошлом месяце, несмотря на то, что он в итоге принял в ней участие и был тепло принят коллегами.

По данным вашингтонского издания Politico, в Брюсселе тщательно готовятся к визиту американского лидера. Для того, чтобы не испытывать терпение Трампа, европейские чиновники даже решили свести все дискуссии 25 мая к одной встрече в формате официального ужина.

25 мая в Брюсселе пройдет саммит стран НАТО, на котором, как ожидается, должны быть приняты национальные планы для каждого государства - члена альянса по повышению военных расходов до 2% от ВВП. Второй темой встречи лидеров стран НАТО станет обсуждение действий НАТО по проецированию стабильности за пределы своих границ и антитеррористические возможности альянса.

Траты на оборону

Трамп является сторонником модернизации Североатлантического альянса на основе предъявления равных требований ко всем его членам. Они состоят в том, чтобы каждая страна, входящая в НАТО, выделяла бы из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП.

В настоящий момент расходы на оборону США значительно превышают суммарные расходы всех остальных 27 государств альянса. Ранее Столтенберг сообщил, что в 2016 году европейские страны альянса увеличили свои военные расходы на 3,8%, или 10 млрд долларов. По словам генсека, пять из 28 стран НАТО достигли необходимого уровня расходов, две страны Балтии - Латвия и Литва - двигаются к этому результату, за ними идет Румыния. По данным МВФ, только четыре страны НАТО - США, Великобритания, Греция и Эстония - в 2016 году расходовали на оборону более 2% от своего ВВП.