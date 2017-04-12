Трамп назвал армадой авианосную группу США, направляющуюся к Корейскому полуострову

Фигуристка Мао Асада не жалеет об уходе из спорта и летом примет участие в ледовом шоуСпорт 12 апреля, 8:51
Разлив нефтепродуктов в Красноярском крае на Енисее ликвидированПроисшествия 12 апреля, 8:33
Фазель: европейские клубы обязаны дать возможность ведущим хоккеистам сыграть на ОИСпорт 12 апреля, 8:28
Ледоход начался на реке Томь в Кемеровской областиСибирь 12 апреля, 8:13
Вторая команда ФК "Локомотив" получит название "Локомотив-Казанка"Спорт 12 апреля, 8:03
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на УралеНовости Урала 12 апреля, 7:46
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"Космос 12 апреля, 7:40
В Красноярском крае проведут отстрел медведей из-за угрозы нападения на людейСибирь 12 апреля, 7:30
Бурятия получит более 300 млн руб. на устранение последствий засухиСибирь 12 апреля, 7:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Направленная Вашингтоном к Корейскому полуострову авианосная группа США является настоящей армадой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business.
"Мы посылаем армаду, очень мощную", - приводит телеканал слова американского лидера. По словам Трампа, у США также есть "очень мощные подводные лодки".
Говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне, президент США предположил, что тот "поступает неправильно", не пояснив при этом, о чем может идти речь.
Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) подтвердило, что тяжелый атомный авианосец ВМС США Carl Vinson с кораблями сопровождения направляется в сторону Корейского полуострова. В состав авианосной ударной группы, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.