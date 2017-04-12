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Трамп назвал армадой авианосную группу США, направляющуюся к Корейскому полуострову

Международная панорама
12 апреля, 3:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Президент США также напомнил, что его страна имеет мощные подводные лодки
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© AP Photo/Bullit Marquez

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Направленная Вашингтоном к Корейскому полуострову авианосная группа США является настоящей армадой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business.

"Мы посылаем армаду, очень мощную", - приводит телеканал слова американского лидера. По словам Трампа, у США также есть "очень мощные подводные лодки".

Говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне, президент США предположил, что тот "поступает неправильно", не пояснив при этом, о чем может идти речь. 

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM)  подтвердило, что тяжелый атомный авианосец ВМС США Carl Vinson  с кораблями сопровождения направляется в сторону Корейского полуострова. В состав авианосной ударной группы, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy  и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.

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