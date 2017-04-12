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Япония и США планируют учения с участием авианосца Carl Vinson и японского эсминца

Международная панорама
12 апреля, 4:28 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Сценарий планируемых маневров пока неизвестен
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ТОКИО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Силы самообороны Японии намерены провести совместные учения с ВМС США, в которых примет участие атомный авианосец Carl Vinson, направляющийся в настоящее время к Корейскому полуострову. Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, стороны прорабатывают такой вопрос.

По его данным, с японской стороны в них примет участие эсминец Морских сил самообороны. На данный момент неизвестен сценарий планируемых маневров, а также сроки их проведения. По данным агентства Yonhap, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson прибудет в район Корейского полуострова 15 апреля.

Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты в отношении КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. Однако, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, это решение не было обусловлено конкретными причинами.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

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