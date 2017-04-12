Афганские военные смогут сами сражаться с талибами к 2020 году - посол Афганистана в США

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Афганские военные смогут проводить операции против движения "Талибан" (запрещено в РФ) без поддержки со стороны США к 2020 году. Об этом в интервью газете USA Today сообщил посол Афганистана в США Хамдулла Мохиб.

"К 2020 году наши силы безопасности будут иметь все необходимое, чтобы сражаться самостоятельно в большинстве случаев. Мы не говорим о создании новой армии. Речь идет об оптимизации того, что есть уже сейчас", - сказал дипломат, заметив, что постепенно растет эффективность местных ВВС.

Мохиб отметил, что ситуация с безопасностью в Афганистане, по мнению афганских властей, в ближайшие годы не изменится. Террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Кабуле крупной угрозой не считают.

С 2005 года США в общей сложности вложили $67 млрд в укрепление афганских вооруженных сил. Сейчас в войсках и силовых ведомствах страны несут службу 350 тыс. человек. При этом, признал Мохиб, армия несет тяжелые потери - только за прошедший год 29 тыс. военнослужащих были ранены или убиты.

На территории Афганистана сейчас размещаются 8,4 тыс. американских военнослужащих.