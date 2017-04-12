СМИ: "Боко харам" планировала атаки на посольства США и Великобритании в Нигерии

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Службы безопасности Нигерии сорвали планы боевиков радикальной группировки "Боко харам" совершить нападения на посольства Великобритании и США в Абудже. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Группировка разработала планы нападения на посольства США, Великобритании и других западных стран в Абудже", - заявили агентству в службах безопасности страны.
По данным агентства, 25-26 марта были задержаны пять предполагаемых членов исламистской группировки, базирующейся в штате Бенуэ. Другой предполагаемый боевик, задержанный 22 марта в штате Йобе, раскрыл детали плана.
"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, целями которой являются искоренение западного образа жизни, создание исламского халифата и введение норм шариата (исламского права). В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
С 2009 года боевиками "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убиты по меньшей мере 20 тыс. человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами. По сведениям правозащитников, экстремисты похитили десятки тысяч людей, в том числе 10 тыс. юношей и несколько тысяч женщин. При этом боевики регулярно используют пленников в качестве террористов- смертников.