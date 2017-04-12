Избранный президент Южной Осетии намерен реформировать судебную систему республики

ЦХИНВАЛ, 12 апреля. /ТАСС/. Избранный президент Южной Осетии Анатолий Бибилов намерен начать работу на посту главы республики с реформы судебной системы. Об этом он сообщил журналистам в Цхинвале.

"В первую очередь необходимо наладить взаимодействие ветвей власти и завершить реформу судебной системы, которая была начата в мае 2014 года", - сказал Бибилов.

Ранее в среду ЦИК Южной Осетии огласил окончательные данные по итогам состоявшихся 9 апреля в республике президентских выборов. Действующий спикер парламента, лидер партии "Единая Осетия" Анатолий Бибилов набрал на них 54,8% голосов избирателей. Инаугурация президента состоится 22 апреля.