Опрос: почти 40% американцев выступают за отправку войск в Сирию для свержения Асада

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Почти 40% американцев выступают за отправку боевых подразделений в Сирию для свержения президента этой страны Башара Асада. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного газетой The Hill опроса общественного мнения, проведенного компанией Morning Consult совместно с изданием Poltico .

По мнению 63% опрошенных, Соединенным Штатам следует "предпринять дополнительные усилия для прекращения гражданской войны в Сирии". При этом 57% респондентов в качестве одной из возможных мер достижения этой цели назвали авиаудары, 41% участников опроса высказались за предоставление вооружений сирийской оппозиции. 66% американцев поддержали решение президента США Дональда Трампа о нанесении удара по военной базе в Сирии.

В опросе, проводившемся с 4 по 9 апреля, приняли участие 1988 американцев.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу главы Белого дома запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение Дамаском 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в сирийском Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в провинции Хомс агрессией против суверенного государства.