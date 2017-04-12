Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: почти 40% американцев выступают за отправку войск в Сирию для свержения Асада

Международная панорама
12 апреля, 16:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, апреля. /ТАСС
По данным совместного опроса Morning Consult и Poltico, более 60% американцев полагают, что США следует "предпринять дополнительные усилия для прекращения гражданской войны в Сирии"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Почти 40% американцев выступают за отправку боевых подразделений в Сирию для свержения президента этой страны Башара Асада. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного газетой The Hill опроса общественного мнения, проведенного компанией Morning Consult совместно с изданием Poltico .

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© Станислав Красильников/ТАСС
Трамп назвал удар США по авиабазе в Сирии "удивительным и гениальным"
В Кремле назвали "информационной чехардой" новые обвинения в адрес РФ по Идлибу
Путин не исключил, что ЧП с химоружием в Идлибе "просто постановка" и провокация

По мнению 63% опрошенных, Соединенным Штатам следует "предпринять дополнительные усилия для прекращения гражданской войны в Сирии". При этом 57% респондентов в качестве одной из возможных мер достижения этой цели назвали авиаудары, 41% участников опроса высказались за предоставление вооружений сирийской оппозиции. 66% американцев поддержали решение президента США Дональда Трампа о нанесении удара по военной базе в Сирии.

В опросе, проводившемся с 4 по 9 апреля, приняли участие 1988 американцев.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу главы Белого дома запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение Дамаском 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в сирийском Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в провинции Хомс агрессией против суверенного государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Предстартовая подготовка Юрия Гагарина к полету, 1961 год
10 опасных ситуаций Гагарина: как первому космонавту везло в полете
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
2
Грузия до конца года не планирует закупать российский газ
3
На Украине предложили перенести День космонавтики на другую дату
4
Трамп: Си Цзиньпин "сразу же понял", почему США нанесли удар по базе в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
Темы дня
Загрузка...
Реклама