Пентагон больше не будет информировать о контактах с РФ по Сирии

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США более не намерены публично обсуждать контакты с Россией в рамках канала связи по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Об этом журналистам сообщил официальный представитель штаба операции под кодовым названием Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), полковник американских ВВС Джон Дорриан.

"Мы продолжаем проводить наши операции в Сирии, несмотря на напряженность, вызванную ударами по сирийскому режиму", - заверил он. Дорриан сослался на мнение министра обороны США Джеймса Мэттиса, по словам которого ВВС США и коалиции "действуют эффективно и в безопасной манере".

При этом, добавил полковник, постоянное разглашение сведений о контактах американских и российских военных "было непродуктивным". "Мы больше не будем предоставлять информацию об этих ежедневных дискуссиях", - заверил он.

Дорриан утверждал, что регулярное информирование общественности о том, как используется канал связи, не соответствовало его первоначальной задаче. "Целью этих дискуссий всегда было обеспечение безопасности полетов, а не публичные заявления. Мы хотим, чтобы эти дискуссии касались исключительно безопасности полетов", - подчеркнул он.

Данный пассаж вызвал недоумение участвующих в брифинге журналистов, они попросили уточнить, не следует ли из его слов, что США и РФ все еще используют горячую линию, предусмотренную Меморандумом о понимании. "Я этого не сказал", - парировал представитель операции, переадресовав эти вопросы офису министра обороны. Дорриан лишь вновь повторил, что доведение до широкой общественности сведений, касавшихся канала по деконфликтизации, было "непродуктивным шагом", и указал, что публично обсуждаться это больше не будет.

Прекращение контактов

7 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министерство приостанавливает с 8 апреля работу предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании горячей линии связи с Пентагоном, при помощи которой военные двух стран обсуждали безопасность полетов. Это стало реакцией на нанесение американскими эсминцами удара крылатыми ракетами по аэродрому сирийских ВВС Аш-Шайрат в провинции Хомс. Вашингтон назвал это ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Вопрос о контактах с российскими военными поднимался во вторник в ходе совместной пресс-конференции Мэттиса и главы Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерала Джозефа Вотела. "Операция продолжается, предпринимаются усилия по деконфликтизации, она проходит в безопасной манере", - сказал журналистам шеф Пентагона.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.