Fox: расследование Конгресса по прослушке не ограничится окружением Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Члены комитетов по разведке в обеих палатах Конгресса США приняли решение расширить разбирательство по поводу обвинений в адрес администрации предыдущего президента Барака Обамы в противоправном разглашении информации об американских гражданах, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР. Теперь в комитетах подозревают, что речь шла не только о ближайшем окружении Дональда Трампа, но и о членах Конгресса, сообщил в среду телеканал Fox News.

"Мы займемся проверкой всех деяний прежней администрации Обамы, которые касались разглашения личных данных в политических целях. Теперь разбирательство стало полномасштабным", - приводит телеканал слова своего источника в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса.

Согласно данным этого и других источников, председатель данного комитета Девин Нуньес (республиканец от штата Калифорния) планирует получить от Агентства национальной безопасности и аппарата Белого дома все документы, касающиеся перехвата разговоров, которые вели с иностранными гражданами члены переходного штаба Трампа, его родственники, члены обеих палат Конгресса и даже бывшие претенденты на пост президента США. Сенатский комитет также расширяет свое расследование и намерен сосредоточить свое внимание на бывшем помощнике Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, сознавшейся, что она отдавала распоряжение раскрыть имена сотрудников переходного штаба Трампа, телефонные разговоры которых нецеленаправленно прослушивало ФБР.

22 марта Нуньес заявил журналистам, что, по имеющейся у него информации, ФБР прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Трампа. Делалось это, по его словам, не специально в политических целях, а в рамках закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников Трампа якобы были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к Трампу, заверил Нуньес.

В начале апреля Fox News сообщил, что Сюзан Райс в то время, когда она занимала пост помощника президента США Барака Обамы по нацбезопасности, потребовала раскрыть имена сотрудников переходного штаба Трампа. По данным телеканала, список имен, который надлежало хранить в тайне, был разослан членам Совета национальной безопасности при Белом доме, некоторым высокопоставленным представителям Пентагона, а также занимавшим тогда посты директоров нацразведки США и ЦРУ Джеймсу Клепперу и Джону Бреннану. Трамп уже назвал такие действия Райс преступлением.