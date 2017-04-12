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СМИ: экс-глава штаба Трампа намерен зарегистрироваться как "иностранный агент"

Международная панорама
12 апреля, 22:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Associated Press не уточняет, о каком государстве идет речь, подчеркивается только, что это не Россия
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НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт намерен зарегистрироваться в Министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента", представляющего интересы другого государства. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на официального представителя политического консультанта.

Агентство не уточняет, о каком государстве идет речь, подчеркивается только, что это не Россия. Манафорт, по словам его представителя, проводил консультации на эту тему с американскими властями еще до президентской кампании 2016 года. Как отмечается, теперь экс-руководитель штаба Трампа "предпринимает надлежащие меры" в ответ на "официальные предписания" со стороны властей США.

По словам представителя Манафорта, работа, которая стала основанием для его регистрации в качестве иностранного агента, была начата еще до того, как политический консультант возглавил штаб Трампа. Как отмечает AP, неизвестно, знал ли об этой работе Манафорта Трамп.

Манафорт ушел с поста руководителя предвыборного штаба Трампа в августе прошлого года после того, как его обвинили в том, что он якобы неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича, советником которого ранее являлся.

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