CNN: экс-советник Трампа опроверг данные о том, что он якобы является иностранным агентом

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НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж отверг утверждения, согласно которым он якобы мог являться агентом иностранного государства. Об этом Пейдж заявил в среду в интервью телекомпании CNN.
"Конечно, я не был (иностранным агентом)", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. Пейдж назвал домыслы на этот счет "неподдающейся описанию шуткой".
При этом он отказался отвечать на вопрос, кто пригласил его в предвыборный штаб Трампа, который впоследствии стал президентом США. Однако Пейдж заявил, что это был не Пол Манафорт - еще один экс-советник Трампа, который был вынужден уволиться после обвинений о его якобы имевших место связях с Россией. "Это был не Пол Манафорт, я никогда не встречался с ним и не разговаривал", - указал Пейдж.
Во вторник газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждается, что ФБР США еще прошлым летом получило разрешение от суда на прослушку в отношении Пейджа. По данным газеты, ФБР и министерство юстиции получили возможность отслеживать контакты Пейджа, входившего тогда в штаб Трампа, в связи с тем, что, по мнению судьи, он "мог действовать в качестве агента другого государства, в данном случае, России". Пейдж назвал такую информацию тревожной, заявив, что это подтверждает его подозрения насчет "неправомерной и политически мотивированной слежки" в его отношении со стороны властей.
Ранее в этом месяце интернет-портал BuzzFeed сообщил, что Пейдж в 2013 году встречался с россиянином Виктором Подобным, против которого позднее в США были выдвинуты обвинения в осуществлении деятельности в качестве незарегистрированного зарубежного агента. Пейдж подтвердил, что контактировал с Подобным, однако не знал, что тот мог являться иностранным агентом. Кроме того, Пейдж, по его словам, не передавал россиянину никакой секретной информации.